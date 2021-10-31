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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Після 2024 року Росія перестане прокачувати газ через Україну – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Після 2024 року Росія перестане постачати газ через газотранспортну систему України. Як розповів в інтерв'ю "4 каналу" керівник програми "Трильйон доларів для України" Українського інституту майбутнього, економічний експерт Андрій Іларіонов, про це свідчить політика російського президента Володимира Путіна щодо скорочення постачання газу через ГТС України, передає УНН .

Після 2024 року Росія перестане прокачувати газ через Україну – експерт

Цитата

“На мій погляд, треба прийняти для себе принципове рішення, що після 2024 року газу (постачання Росії через ГТС України – ред.) більше не буде... Я нагадаю, що у 2007, 2008 році через ГТС України постачалося 120 млрд кубічних метрів газу. А цього року за 9 місяців – 32 млрд. У тому випадку, якщо контракт буде виконано повністю, це буде на третину від обсягів, що пропускалися півтора десятиліття тому”, - зазначає експерт.

За словами Іларіонова, якщо вибудувати графік постачання газу через ГТС України, то стане очевидним, що російський президент проводить політику щодо скорочення прокачування обсягів газу через територію України.

У той же час, Іларіонов зазначив, що втрати від припинення постачання газу через територію України можуть становити 1,5 - 2 млрд доларів. Однак, якщо Україна реалізує стратегію “Трильйон доларів для України”, то ефективніший розвиток України дозволить виробляти “таку кількість економічних ресурсів, які з лишком перекривають ось ці втрати”.

Програма "Трильйон доларів для України"

Головна мета програми – розпочати суспільну дискусію та діалог про те, як досягти ВВП України в один трильйон доларів, у які терміни та за яких умов.

"Трильйон доларів для України" розрахована на послідовну реалізацію.
Три головні тези програми “Трильйон доларів для України”:
• Забезпечення зовнішньої безпеки (найкраще реалізується через євроатлантичну інтеграцію);
• Забезпечення найвищого рівня верховенства права;
• Забезпечення оптимальних розмірів держави (йдеться про економічний розмір держави – це та частина ВВП, яку держава забирає як податки і витрачає насамперед на себе).

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