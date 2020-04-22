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Льготники уменьшили долги перед Нафтогазом за газ почти на 2%

Льготники уменьшили долги перед Нафтогазом за газ почти на 2%

Киев  •  УНН

 • 11703 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Задолженность поставляющих компаний - льготников за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" достигла 74,3 млрд грн, уменьшившись за неделю на 1,9%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАК.

"Задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях в соответствии с положением о ПСО, достигла 74,3 млрд грн (уменьшение на 1,4 млрд грн, или -1,9% за неделю)", - сообщили в компании.

Так, за неделю производители тепла уменьшили долг на 738 млн грн (1,8%), региональные газсбыты - на 413 млн грн (1,5%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 70 млн грн (0,9%).

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляет около 47,5 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 809 млн грн (1,7%).

В частности, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 26,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 413 млн грн (1,5%). А задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 5,5 млн грн (0,2%) и составляет около 3,6 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 228 млн грн (5,2%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго - около 4,2 млрд грн.

Напомним, Украина завершила отопительный сезон с самыми высокими запасами газа за последние 30 лет.

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