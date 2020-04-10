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Україна завершила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років

Україна завершила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років

Київ • УНН

 • 12574 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна закінчила опалювальний сезон з найвищими запасами газу за часи незалежності. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

“З початку опалювального сезону 2019-2020 рр. Україна використала 5,98 млрд куб. м природного газу із підземних сховищ газу (ПСГ). Станом на 7 квітня 2020 року, в українських ПСГ зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу — майже на 45% більше, ніж рік тому. Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. — найвищий показник за останні 30 років”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що найближче до цих обсягів запаси газу в підземних сховищах наближались в опалювальному сезоні 2008-2009 років, коли їх обсяг склав 15,4 млрд куб. м.

Також зазначається, що завдяки погодним умовам вдалося припинити відбір газу з ПСГ і почати сезон закачування газу ще у березні, тоді як у 2019 році закачування почалось в квітні.

“Ми створили значні запаси природного газу в сховищах на випадок зупинки транзиту в 2020 році. Це підсилило переговорну позицію України в переговорах про новий контракт на транзит і допомогло досягти вигідних умов для України. Сьогодні ми стикаємось з новим викликом для енергетичної стабільності, але значні запаси газу в ПСГ допоможуть нам пройти і цю кризу”, — сказав голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

Нагадаємо, за цей опалювальний сезон кияни спожили на 3,2 млрд грн менше газу, ніж у попередньому.

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