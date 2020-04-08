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За цей опалювальний сезон кияни спожили на 3,2 млрд грн менше газу, ніж у попередньому

За цей опалювальний сезон кияни спожили на 3,2 млрд грн менше газу, ніж у попередньому

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У цьому опалювальному сезоні підприємтсво "Київтеплоенерго" спожило газу на 5,5 млрд грн, що на 3,2 млрд грн менше, ніж у минулому опалювальному сезоні. Про це повідомив на брифінгу директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, передає кореспондент УНН.

"У цьому опалювальному сезоні нашим підприємством було спожито майже 1 млрд кубів газу на суму 5,5 млрд грн. Проте у попередньому опалювальному сезоні це було майже 1,2 млрд кубів вартістю 8,7 млрд грн", - сказав Лопатін.

За його словами, також відбулося і зменшення обсягів виробництва теплової енергії.

"Проте працюючи в реаліях нового ринку електричної енергії нашим підприємством, не збільшуючи обсяги споживання природного газу, було збільшено обсяги виробництва електричної енергії на 7,5% у порівнянні із попереднім роком", - додав Лопатін.

Нагадаємо, у квітні кияни отримають квитанцію за березень, у якій окремо буде винесено платіж за обслуговування будинкових лічильників тепла і гарячої води. Такі внески доведеться сплачувати раз на квартал.

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