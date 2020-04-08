За этот отопительный сезон киевляне употребили на 3,2 млрд грн меньше газа, чем в предыдущем
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В этом отопительном сезоне предприятие "Киевтеплоэнерго" использовало газа на 5,5 млрд грн, что на 3,2 млрд грн меньше, чем в прошлом отопительном сезоне. Об этом сообщил на брифинге директор СП "Энергозбут" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает корреспондент УНН.
"В этом отопительном сезоне нашим предприятием было потреблено почти 1 млрд кубов газа на сумму 5,5 млрд грн. Однако в предыдущем отопительном сезоне это было почти 1,2 млрд кубов стоимостью 8,7 млрд грн", - сказал Лопатин.
По его словам, также произошло и уменьшение объемов производства тепловой энергии.
"Однако работая в реалиях нового рынка электрической энергии нашим предприятием, а не увеличивая объемы потребления природного газа, был увеличен объем производства электрической энергии на 7,5% по сравнению с предыдущим годом", - добавил Лопатин.
Напомним, в апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал.