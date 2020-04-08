За этот отопительный сезон киевляне употребили на 3,2 млрд грн меньше газа, чем в предыдущем

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96019 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102504 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104597 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103684 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112086 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100497 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105050 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106586 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131523 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130438 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
За этот отопительный сезон киевляне употребили на 3,2 млрд грн меньше газа, чем в предыдущем

За этот отопительный сезон киевляне употребили на 3,2 млрд грн меньше газа, чем в предыдущем

Киев  •  УНН

 • 15254 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В этом отопительном сезоне предприятие "Киевтеплоэнерго" использовало газа на 5,5 млрд грн, что на 3,2 млрд грн меньше, чем в прошлом отопительном сезоне. Об этом сообщил на брифинге директор СП "Энергозбут" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает корреспондент УНН.

"В этом отопительном сезоне нашим предприятием было потреблено почти 1 млрд кубов газа на сумму 5,5 млрд грн. Однако в предыдущем отопительном сезоне это было почти 1,2 млрд кубов стоимостью 8,7 млрд грн", - сказал Лопатин.

По его словам, также произошло и уменьшение объемов производства тепловой энергии.

"Однако работая в реалиях нового рынка электрической энергии нашим предприятием, а не увеличивая объемы потребления природного газа, был увеличен объем производства электрической энергии на 7,5% по сравнению с предыдущим годом", - добавил Лопатин.

Напомним, в апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал.

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