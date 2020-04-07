У квітні кияни отримають окремий платіж за обслуговування будинкових лічильників тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У квітні кияни отримають квитанцію за березень, у якій окремо буде винесено платіж за обслуговування будинкових лічильників тепла і гарячої води. Такі внески доведеться сплачувати раз на квартал. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київтеплоенерго.
"У рахунках на оплату ЖКП за березень, які кияни отримають у квітні, з’явиться окремий рядок із внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води. Середній розмір внеску становитиме близько 30 грн/квартал. Вартість зазначеної послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду і зазначатиметься в рахунках окремо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке нововведення запроваджене в усіх містах України Законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" від 22.06.2017 № 2119-VIII. Закон виключає витрати на встановлення, повірку та ремонт будинкових приладів обліку з тарифу.
"Плата за обслуговування нараховуватиметься чотири рази на рік – раз у квартал. Розмір внесків для кожної будівлі затверджений розпорядженням КМДА від 24.12.2019 № 2244. Нарахування вводяться для понад 9,6 тис. будинків Києва. Нововведення не стосуватиметься індивідуальних приладів обліку у квартирах киян", - йдеться у повідомленні.
За інформацією підприємства, розмір внеску залежить від трьох факторів:
– типу лічильника;
– планових витрат на його обслуговування. Вони передбачають: огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт приладів обліку;
– кількості квартир у будинку.
Нагадаємо, у комітеті ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зазначили, що в умовах карантину мешканці багатоквартирних будинків не можуть зібратися для підписання договору з постачальниками ЖКП, тому нові договори можна буде укласти протягом п’яти місяців після завершення карантину.