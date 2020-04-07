У квітні кияни отримають окремий платіж за обслуговування будинкових лічильників тепла

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У квітні кияни отримають квитанцію за березень, у якій окремо буде винесено платіж за обслуговування будинкових лічильників тепла і гарячої води. Такі внески доведеться сплачувати раз на квартал. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київтеплоенерго.