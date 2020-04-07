В апреле киевляне получат отдельный платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевтеплоэнерго.