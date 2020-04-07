В апреле киевляне получат отдельный платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевтеплоэнерго.
"В счетах на оплату ЖКУ за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с вкладами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Средний размер взноса составит около 30 грн/квартал. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое нововведение введено во всех городах Украины Законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" от 22.06.2017 № 2119-VIII. Закон исключает затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета с тарифа.
"Плата за обслуживание взимается четыре раза в год - раз в квартал. Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА от 24.12.2019 № 2244. Начисление вводятся для более 9,6 тыс. домов Киева. Нововведение не коснется индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, размер взноса зависит от трех факторов:
- типа счетчика;
- плановых расходов на его обслуживание. Они предусматривают: обзор, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;
- количества квартир в доме.
Напомним, в комитете ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отметили, что в условиях карантина жители многоквартирных домов не могут собраться для подписания договора с поставщиками ЖКУ, поэтому новые договоры можно будет заключить в течение пяти месяцев после завершения карантина.