Комітет ВР пояснив, як бути з договорами на ЖКП під час карантину

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У комітеті ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зазначили, що в умовах карантину мешканці багатоквартирних будинків не можуть зібратися для підписання договору з постачальниками ЖКП, тому нові договори можна буде укласти протягом п’яти місяців після завершення карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.