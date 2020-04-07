Комітет ВР пояснив, як бути з договорами на ЖКП під час карантину

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У комітеті ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зазначили, що в умовах карантину мешканці багатоквартирних будинків не можуть зібратися для підписання договору з постачальниками ЖКП, тому нові договори можна буде укласти протягом п’яти місяців після завершення карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

“Укладення договорів між споживачами та виконавцями комунальних послуг відтерміновано через карантин”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі зміни прописані до законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що набрав чинності 2 квітня цього року.

“Оскільки в умовах карантину співвласники багатоквартирних будинків не мають можливості провести загальні збори або зібрати підписи шляхом обходу окремих приміщень, договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію Закону „Про житлово-комунальні послуги“ (до 1 травня 2019 року), зберігають чинність на тих самих умовах, визначених такими договорами, зокрема і ціни/тарифи на послуги залишаться незмінними”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом п’яти місяців після дати завершення карантину мають бути укладені нові договори між споживачами та виконавцями комунальних послуг за правилами, визначеними Законом “Про житлово-комунальні послуги”.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.

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