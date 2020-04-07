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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62900 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Комитет ВР объяснил, как быть с договорами на ЖКУ во время карантина

Комитет ВР объяснил, как быть с договорами на ЖКУ во время карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В комитете ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отметили, что в условиях карантина жители многоквартирных домов не могут собраться для подписания договора с поставщиками ЖКУ, поэтому новые договоры можно будет заключить в течение пяти месяцев после завершения карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

“Заключение договоров между потребителями и исполнителями коммунальных услуг отсрочено из-за карантина”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие изменения прописаны в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), который вступил в силу 2 апреля этого года.

“Поскольку в условиях карантина совладельцы многоквартирных домов не имеют возможности провести общее собрание или собрать подписи путем обхода отдельных помещений, договоры о предоставлении коммунальных услуг, заключенные до введения в действие Закона „О жилищно-коммунальных услугах“ (до 1 мая 2019 года), сохраняют силу на тех же условиях, определенных таким договорам, в том числе и цены/тарифы на услуги останутся неизменными”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение пяти месяцев после даты завершения карантина должны быть заключены новые договоры между потребителями и исполнителями коммунальных услуг по правилам, определенным Законом “О жилищно-коммунальных услугах”.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.

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