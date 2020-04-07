Комитет ВР объяснил, как быть с договорами на ЖКУ во время карантина

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В комитете ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отметили, что в условиях карантина жители многоквартирных домов не могут собраться для подписания договора с поставщиками ЖКУ, поэтому новые договоры можно будет заключить в течение пяти месяцев после завершения карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.