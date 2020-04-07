Комитет ВР объяснил, как быть с договорами на ЖКУ во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В комитете ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отметили, что в условиях карантина жители многоквартирных домов не могут собраться для подписания договора с поставщиками ЖКУ, поэтому новые договоры можно будет заключить в течение пяти месяцев после завершения карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.
“Заключение договоров между потребителями и исполнителями коммунальных услуг отсрочено из-за карантина”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие изменения прописаны в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), который вступил в силу 2 апреля этого года.
“Поскольку в условиях карантина совладельцы многоквартирных домов не имеют возможности провести общее собрание или собрать подписи путем обхода отдельных помещений, договоры о предоставлении коммунальных услуг, заключенные до введения в действие Закона „О жилищно-коммунальных услугах“ (до 1 мая 2019 года), сохраняют силу на тех же условиях, определенных таким договорам, в том числе и цены/тарифы на услуги останутся неизменными”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение пяти месяцев после даты завершения карантина должны быть заключены новые договоры между потребителями и исполнителями коммунальных услуг по правилам, определенным Законом “О жилищно-коммунальных услугах”.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.