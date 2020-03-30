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Нардепи ухвалили законопроект щодо додаткових соціальних гарантій через COVID-19

Нардепи ухвалили законопроект щодо додаткових соціальних гарантій через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону №3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Відповідне рішення підтримали 312 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект закону розроблений з метою актуалізації, вдосконалення правових відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із поширенням коронавірусу. Законопроект передбачає:

▪️ запровадження підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення COVID-19;
▪️ розширення підстав для продовження процесуальних строків встановлених судом або законом;
▪️ забезпечення виконання судових рішень;
▪️ запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення COVID-19;
▪️ тимчасового спрощення виробництва продукції необхідної для протидії поширенню COVID-19 та спрощення процедури їх закупівлі;
▪️ забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження строку звернення за соціальною допомогою та строків виплат соціальної допомоги;
▪️ відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав чотири законопроекти, які вчора ухвалили парламентарі для протидії коронавірусу в Україні.

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