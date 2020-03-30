Нардепы приняли законопроект о дополнительных социальных гарантиях из-за COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71555 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84621 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97633 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94958 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106209 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91602 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103479 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106107 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131120 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 107669 просмотра
Актуальное
Нардепы приняли законопроект о дополнительных социальных гарантиях из-за COVID-19

Нардепы приняли законопроект о дополнительных социальных гарантиях из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19703 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона разработан с целью актуализации, совершенствования правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, претерпевшие изменения в связи с распространением коронавируса. Законопроект предусматривает:

▪️ введение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения COVID-19;
▪️ расширение оснований для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом;
▪️ обеспечение исполнения судебных решений;
▪️ введение ответственности за совершение общественно опасных деяний в условиях распространения COVID-19;
▪️ временного упрощения производства продукции, необходимой для противодействия распространению COVID-19 и упрощения процедуры их закупки;
▪️ обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;
▪️ отсрочку предоставления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре законопроекта, которые вчера приняли парламентарии для противодействия коронавируса в Украине.

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