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Зеленський підписав низку законів для протидії коронавірусу в Україні

Зеленський підписав низку законів для протидії коронавірусу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав чотири законопроекти, які вчора ухвалили парламентарі для протидії коронавірусу в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті ВРУ.

"Повернуто з підписом від Президента", — зазначається у повідомленні.

Так, Зеленський підписав чотири законопроекти (№ 3219, 2538, 2539, 3220), які передбачають протидію епідемії коронавірусу в Україні, підтримку підприємців на час карантину.

Проект закону № 3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України має на меті запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Законопроект передбачає:

  • проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети, без застосування процедур, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”,
  • стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги;
  • звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення коронавірусу;
  • контроль з боку Кабінету міністрів України за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Цей закон набирає чинності з дня опублікування.

Проект закону № 2538 передбачає забезпечення можливості здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету із залученням Закупівельної організації.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Законопроектом № 2539 пропонується тимчасово до 1 січня 2023 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з, зокрема, ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, що закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, які передбачені для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Цей закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Проект закону № 3220 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України має на меті підтримати підприємців під час коронавірусу, затвердивши для них деякі пільги.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до законодавства, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу.

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