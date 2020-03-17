Рада тимчасово звільнила від сплати ПДВ ввезення закуплених державою ліків

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Парламентарі на позачерговому засіданні ухвалили в цілому законопроект №2539 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким тимчасово звільняються операції із закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується тимчасово до 1 січня 2023 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з, зокрема, ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, що закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, які передбачені для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я.

Нагадаємо, у січні нардепи ухвалили за основу проект закону про тимчасове звільнення від сплати ПДВ ввезення закуплених державою ліків.

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