ВР підтримала тимчасове звільнення від сплати ПДВ ввезення закуплених державою ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2539 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким тимчасово звільняє операції із закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість. Відповідне рішення підтримали 278 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Ним пропонується тимчасово до 1 січня 2023 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з, зокрема, ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, що закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, які передбачені для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я.
"Законопроектом пропонується тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільнити від оподаткування податком на додану вартість усі операції з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів, що будуть закуповуватися та здійснюватися закупівельною організацією МОЗ. При обчислюванні податку на прибуток не нараховувати податок на прибуток на податкову різницю", - зазначив під час розгляду законопроекту у залі засідань голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
За його словами, це дозволить підвищити економію державних коштів, закуповувати більше ліків для пацієнтів за державними програмами.
Нагадаємо, ВР сьогодні, 15 січня, планує розглянути питання децентралізації та грального бізнесу.