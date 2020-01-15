ВР сьогодні планує розглянути питання децентралізації та грального бізнесу

КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі на сьогоднішньому пленарному засіданні планують розглянути низку законопроектів, зокрема, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.