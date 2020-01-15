ВР поддержала временное освобождение от уплаты НДС ввоза закупленных государством лекарств

Им предлагается временно до 1 января 2023 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по, в частности, ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья.

"Законопроектом предлагается временно, до 1 января 2023 года, освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость все операции по ввозу и поставке лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут закупаться и осуществляться закупочной организацией Минздрава. При исчислении налога на прибыль не начислять налог на прибыль на налоговую разницу", - отметил во время рассмотрения законопроекта в зале заседаний председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, это позволит повысить экономию государственных средств, закупать больше лекарств для пациентов по государственным программам.

Напомним, ВР сегодня, 15 января, планирует рассмотреть вопрос децентрализации и игорного бизнеса.