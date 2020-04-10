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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Украина завершила отопительный сезон с наибольшими запасами газа за последние 30 лет

Украина завершила отопительный сезон с наибольшими запасами газа за последние 30 лет

Киев  •  УНН

 • 12559 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина закончила отопительный сезон с наибольшими запасами газа за время независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

"С начала отопительного сезона 2019-2020 гг. Украина использовала 5,98 млрд куб. м природного газа из подземных хранилищ газа (ПХГ). По состоянию на 7 апреля 2020 года, в украинских ПХГ хранилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад. Запасы газа в ПХГ Украины к концу отопительного сезона 2019-2020 гг. - самый высокий показатель за последние 30 лет", - говорится в сообщении.

Указано, что ближайшее к этим объемам запасы газа в подземных хранилищах приближались в отопительном сезоне 2008-2009 годов, когда их объем составил 15,4 млрд куб. м.

Также отмечается, что благодаря погодным условиям удалось прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началось в апреле.

"Мы создали значительные запасы природного газа в хранилищах на случай остановки транзита в 2020 году. Это усилило переговорную позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит и помогло достичь выгодных условий для Украины. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Напомним, за этот отопительный сезон киевляне употребили на 3,2 млрд грн меньше газа, чем в предыдущем.

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