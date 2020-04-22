Пільговики зменшили борги перед Нафтогазом за газ на майже 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Заборгованість постачальних компаній - пільговиків за газ перед НАК "Нафтогаз України" сягнула 74,3 млрд грн, зменшившись за тиждень на 1,9%. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАК.
"Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах відповідно до положення про ПСО, сягнула 74,3 млрд грн (зменшення на 1,4 млрд грн, або -1,9% за тиждень)", - повідомили у компанії.
Так, за тиждень виробники тепла зменшили борг на 738 млн грн (1,8%), регіональні газозбутові підприємства – на 413 млн грн (1,5%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 70 млн грн (0,9%).
Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК становить близько 47,5 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 809 млн грн (1,7%).
Зокрема, заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 26,9 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 413 млн грн (1,5%). А заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 5,5 млн грн (0,2%) та становить близько 3,6 млрд грн.
Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 228 млн грн (5,2%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго - близько 4,2 млрд грн.
Нагадаємо, Україна завершила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років.