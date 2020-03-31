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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75714 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89186 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100350 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Подвоз медиков и лекарств в Черниговскую областную больницу обеспечит футбольная ассоциация

Подвоз медиков и лекарств в Черниговскую областную больницу обеспечит футбольная ассоциация

Киев  •  УНН

 • 16475 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В условиях пандемии коронавируса, Украинская ассоциация футбола выступила с инициативой помощи медицинским работникам в их работе, а также обеспечение всем необходимым ветеранов футбола. К инициативе присоединились региональные ассоциации и другие футбольные структуры, в частности, и Черниговская областная ассоциация футбола. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

"Председатель Черниговской областной ассоциации футбола Геннадий Прокопович провел рабочую встречу с генеральным директором коммунального некоммерческого предприятия "Черниговская областная больница", членом Исполнительного комитета ЧОАФ Андреем Жиденко и медицинским директором больницы Валерием Чобитько по поводу оказания помощи в работе медицинского учреждения. Была достигнута договоренность о предоставлении услуг по перевозке автотранспортом областной ассоциации работников медицинского учреждения, медикаментов и медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

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Также приказом председателя ЧОАФ было создан координационный штаб для осуществления помощи ветеранам футбола на период карантина.

Как писал УНН, в Сумской области врачей областного дома ребенка на работу будет доставлять "футбольный" транспорт.

Напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ приняли решение об отказе от части своих зарплат. Соответствующие средства направят на борьбу с коронавирусом.

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