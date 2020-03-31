Подвоз медиков и лекарств в Черниговскую областную больницу обеспечит футбольная ассоциация

КИЕВ. 31 марта. УНН. В условиях пандемии коронавируса, Украинская ассоциация футбола выступила с инициативой помощи медицинским работникам в их работе, а также обеспечение всем необходимым ветеранов футбола. К инициативе присоединились региональные ассоциации и другие футбольные структуры, в частности, и Черниговская областная ассоциация футбола. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.