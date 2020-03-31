Подвоз медиков и лекарств в Черниговскую областную больницу обеспечит футбольная ассоциация
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В условиях пандемии коронавируса, Украинская ассоциация футбола выступила с инициативой помощи медицинским работникам в их работе, а также обеспечение всем необходимым ветеранов футбола. К инициативе присоединились региональные ассоциации и другие футбольные структуры, в частности, и Черниговская областная ассоциация футбола. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
"Председатель Черниговской областной ассоциации футбола Геннадий Прокопович провел рабочую встречу с генеральным директором коммунального некоммерческого предприятия "Черниговская областная больница", членом Исполнительного комитета ЧОАФ Андреем Жиденко и медицинским директором больницы Валерием Чобитько по поводу оказания помощи в работе медицинского учреждения. Была достигнута договоренность о предоставлении услуг по перевозке автотранспортом областной ассоциации работников медицинского учреждения, медикаментов и медицинского оборудования", - говорится в сообщении.
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Также приказом председателя ЧОАФ было создан координационный штаб для осуществления помощи ветеранам футбола на период карантина.
Как писал УНН, в Сумской области врачей областного дома ребенка на работу будет доставлять "футбольный" транспорт.
Напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ приняли решение об отказе от части своих зарплат. Соответствующие средства направят на борьбу с коронавирусом.