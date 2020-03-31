Підвезення медиків та ліків до Чернігівської обласної лікарні забезпечить футбольна асоціація
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В умовах пандемії коронавірусу, Українська асоціація футболу виступила з ініціативою щодо допомоги медичним працівникам в їхній роботі, а також забезпечення всім необхідним ветеранів футболу. До ініціативи приєдналися регіональні асоціації та інші футбольні структури, зокрема, і Чернігівська обласна асоціація футболу. Про це інформує пресслужба УАФ, передає УНН.
“Голова Чернігівської обласної асоціації футболу Геннадій Прокопович провів робочу зустріч із генеральним директором комунального некомерційного підприємства "Чернігівська обласна лікарня", членом Виконавчого комітету ЧОАФ Андрієм Жиденком та медичним директором лікарні Валерієм Чобітьком із приводу надання допомоги в роботі медичного закладу. Було досягнуто домовленості про надання послуг із перевезення автотранспортом обласної асоціації працівників медичної установи, медикаментів та медичного обладнання”, — йдеться у повідомленні.
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Також наказом голови ЧОАФ було створено координаційний штаб для здійснення допомоги ветеранам футболу на період карантину.
Як писав УНН, на Сумщині лікарів обласного будинку дитини на роботу доставлятиме “футбольний” транспорт.
Нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ прийняли рішення про відмову від частини своїх зарплат. Відповідні кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.