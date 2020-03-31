Підвезення медиків та ліків до Чернігівської обласної лікарні забезпечить футбольна асоціація

КИЇВ. 31 березня. УНН. В умовах пандемії коронавірусу, Українська асоціація футболу виступила з ініціативою щодо допомоги медичним працівникам в їхній роботі, а також забезпечення всім необхідним ветеранів футболу. До ініціативи приєдналися регіональні асоціації та інші футбольні структури, зокрема, і Чернігівська обласна асоціація футболу. Про це інформує пресслужба УАФ, передає УНН.