Поддерживать и помогать военным и их семьям является одним из векторов деятельности БФ "МХП-Громаде" - Волочай

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«Поддерживать и помогать военным и их семьям - один из векторов нашей деятельности. Восстановление Украины начнется не после победы. Этот процесс продолжается уже сейчас. И от того, какую среду, какую экосистему в громадах мы создадим для тех, кто защищает нас на передовой, зависит качество жизни всех наших будущих поколений. Потому что ветераны должны знать: их ждут. Семьи, громады, Украина. Они нужны», - сообщила она.

К примеру, в апреле этого года благотворительный фонд «МХП-Громаде» вместе с Украинским ветеранским фондом при Министерстве ветеранов Украины реализовал программу «Стоит делать свое», в рамках которой ветераны получили 10 грантов до 1,5 млн грн каждый на развитие собственного бизнеса.

Победители конкурса уже воплощают в жизнь собственные проекты: от ветаптеки и пекарни до улиточной фермы и развития аграрного хозяйства.

В свою очередь эксперты компании МХП, стратегического партнера Фонда "МХП-Громаде", приобщаются к подобным проектам экспертизой. Ведь один из принципов компании: крупный бизнес только тогда будет успешным, если будет строить вокруг себя экосистему малых и средних бизнесов.

«Как компания-лидер в сфере аграрных и пищевых технологий мы стремимся помогать другим предпринимателям становиться успешными. Это запускает позитивные экономические изменения в конкретных громадах, где развивается микропредпринимательство, и глобально улучшает состояние национальной экономики Украины. А для нас работа рядом с успешными предпринимателями - дополнительный драйвер постоянно совершенствоваться: от производственно-технологических до социальных процессов», - комментирует директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП Павел Мороз.

Справка

“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.