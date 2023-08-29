Підтримувати й допомагати військовим та їхнім родинам є одним з векторів діяльності БФ "МХП-Громаді" - Волочай

ukru
29 березня, 17:57 • 272596 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363026 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301706 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336776 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301739 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220389 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205057 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164620 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535785 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175514 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79746 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83844 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51242 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53836 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56848 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392956 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535785 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569263 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566294 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205279 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363026 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175304 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166202 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137101 перегляди
Актуальне
Підтримувати й допомагати військовим та їхнім родинам є одним з векторів діяльності БФ "МХП-Громаді" - Волочай

Підтримувати й допомагати військовим та їхнім родинам є одним з векторів діяльності БФ "МХП-Громаді" - Волочай

Київ • УНН

 • 378476 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Співпраця з громадами й громадськими інституціями, зокрема щодо підтримки ветеранського малого та середнього бізнесу, є одним з ключових напрямів роботи Благодійного фонду "МХП-Громаді". Адже розвиток громад неможливий без якісної та інклюзивної інтеграції демобілізованих. Про це заявила директорка БФ "МХП-Громаді" Тетяна Волочай, передає УНН із посиланням на dsnews.ua.

Цитата

«Підтримувати й допомагати військовим та їхнім родинам - один з векторів нашої діяльності. Відновлення України почнеться не після перемоги. Цей процес триває вже зараз. І від того, яке середовище, яку екосистему в громадах ми створимо для тих, хто захищає нас на передовій, залежить якість життя всіх наших майбутніх поколінь. Бо ветерани мають знати: їх чекають. Родини, громади, Україна. Вони потрібні», - повідомила вона.

Так, до прикладу, у квітні цього року благодійний фонд «МХП-Громаді» разом з Українським ветеранським фондом при Міністерстві ветеранів України реалізував програму «Варто РОБИти своє», у межах якої ветерани отримали 10 грантів до 1,5 млн грн кожний на розвиток власного бізнесу.

Переможці конкурсу вже втілюють у життя власні проєкти: від ветаптеки та пекарні до равликової ферми та розвитку аграрного господарства.

Своєю чергою експерти компанії МХП, стратегічного партнера Фонду "МХП-Громаді", долучаються до подібних проєктів експертизою. Адже один з принципів компанії: великий бізнес лише тоді буде успішним, якщо будуватиме навколо себе екосистему малих і середніх бізнесів.

«Як компанія-лідер у сфері аграрних та харчових технологій ми прагнемо допомагати іншим підприємцям ставати успішними. Це запускає позитивні економічні зміни в конкретних громадах, де розвивається мікропідприємництво, та глобально поліпшує стан національної економіки України. А для нас робота поряд з успішними підприємцями - додатковий драйвер постійно вдосконалюватися: від виробничо-технологічних до соціальних процесів», - коментує директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04