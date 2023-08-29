Підтримувати й допомагати військовим та їхнім родинам є одним з векторів діяльності БФ "МХП-Громаді" - Волочай

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«Підтримувати й допомагати військовим та їхнім родинам - один з векторів нашої діяльності. Відновлення України почнеться не після перемоги. Цей процес триває вже зараз. І від того, яке середовище, яку екосистему в громадах ми створимо для тих, хто захищає нас на передовій, залежить якість життя всіх наших майбутніх поколінь. Бо ветерани мають знати: їх чекають. Родини, громади, Україна. Вони потрібні», - повідомила вона.

Так, до прикладу, у квітні цього року благодійний фонд «МХП-Громаді» разом з Українським ветеранським фондом при Міністерстві ветеранів України реалізував програму «Варто РОБИти своє», у межах якої ветерани отримали 10 грантів до 1,5 млн грн кожний на розвиток власного бізнесу.

Переможці конкурсу вже втілюють у життя власні проєкти: від ветаптеки та пекарні до равликової ферми та розвитку аграрного господарства.

Своєю чергою експерти компанії МХП, стратегічного партнера Фонду "МХП-Громаді", долучаються до подібних проєктів експертизою. Адже один з принципів компанії: великий бізнес лише тоді буде успішним, якщо будуватиме навколо себе екосистему малих і середніх бізнесів.

«Як компанія-лідер у сфері аграрних та харчових технологій ми прагнемо допомагати іншим підприємцям ставати успішними. Це запускає позитивні економічні зміни в конкретних громадах, де розвивається мікропідприємництво, та глобально поліпшує стан національної економіки України. А для нас робота поряд з успішними підприємцями - додатковий драйвер постійно вдосконалюватися: від виробничо-технологічних до соціальних процесів», - коментує директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.