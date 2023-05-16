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Українські ветерани та їхні родини виграли гранти на розвиток власної аграрної справи

Київ • УНН

 • 796320 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. ​​Десять українських ветеранів та їхні родини стали переможцями конкурсу “Варто Робити своє”, який реалізується благодійним фондом “МХП-Громаді” спільно з Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів. Про це повідомили у пресслужбі “МХП-Громаді”, передає УНН.

Деталі

Переможці отримають від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток власної аграрної справи. Серед проєктів-переможців, зокрема страусина ферма, вирощування равликів, виробництво та реалізація екопродукції бджільництва тощо.

Нагадаємо

4 травня за ініціативою “МХП-Громаді” розпочався новий сезон грантового конкурсу у громадах “Час діяти, Україно!”. Загальний бюджет становить 7 млн грн, а розмір фінансування одного проєкту – до 100 000 гривень.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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