Украинские ветераны и их семьи выиграли гранты на развитие собственного аграрного дела
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Десять украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса “Стоит Делать свое”, который реализуется благотворительным фондом “МХП-Громаді” совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе “МХП-Громаді”, передает УНН.
Детали
Победители получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие и развитие собственного аграрного дела. Среди проектов-победителей, в частности страусиная ферма, выращивание улиток, производство и реализация экопродукции пчеловодства и тому подобное.
Напомним
4 мая по инициативе “МХП-Громаді” начался новый сезон грантового конкурса в громадах “Время действовать, Украина!”. Общий бюджет составляет 7 млн грн, а размер финансирования одного проекта – до 100 000 гривен.
Справка
"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.