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Украинские ветераны и их семьи выиграли гранты на развитие собственного аграрного дела

Киев • УНН

 • 796319 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Десять украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса “Стоит Делать свое”, который реализуется благотворительным фондом “МХП-Громаді” совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе “МХП-Громаді”, передает УНН.

Детали

Победители получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие и развитие собственного аграрного дела. Среди проектов-победителей, в частности страусиная ферма, выращивание улиток, производство и реализация экопродукции пчеловодства и тому подобное.

Напомним

4 мая по инициативе “МХП-Громаді” начался новый сезон грантового конкурса в громадах “Время действовать, Украина!”. Общий бюджет составляет 7 млн грн, а размер финансирования одного проекта – до 100 000 гривен.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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