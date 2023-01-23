Поддержка Украины и давление на рф будет продолжаться - Боррель открыл заседание министров ЕС

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"Начинаем первый Совет ЕС по иностранным делам в 2023 году с Дмитрием Кулебой через видеотелеконференцию, - написал Боррель в Twitter. - По мере того, как приближается год с тех пор, как россия начала свое жестокое нападение, ясно одно: мы будем продолжать поддерживать Украину, давить на россию, чтобы она прекратила свою агрессию, и устранять глобальные последствия войны".

Стартует 1-й Совет ЕС по иностранным делам в 2023 году с @DmytroKuleba через VTC.



По мере приближения года с момента жестокого нападения России, ясно одно: мы будем продолжать поддерживать Украину, оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию & обращаясь к глобальным последствиям войны. pic.twitter.com/Iec16Jgk4g

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Министры иностранных дел стран Европейского Союза 23 января будут обсуждать военную поддержку Украины, в том числе и вопрос поставки танков.

Боррель выразил надежду, что страны-члены ЕС смогут одобрить еще один транш помощи Украине в размере 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира на вооружение на сегодняшней встрече, после сообщений о блокировании решения Венгрией.