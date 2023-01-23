Танки для України: голови МЗС країн ЄС обговорять військову підтримку Києва

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"Будемо вивчати, як далі підтримувати військово Україну. Ми обговоримо новий транш Європейського фонду миру (EPF), щоб надати більше фінансування Україні, також ми обговоримо рівень військової підтримки після зустрічі в Рамштайні, яка, до речі, потягла за собою багато зобов’язань", - зазначив Боррель.

Голова дипломатії ЄС наголосив, що "на Рамштайні був дуже хороший результат з точки зору кількості озброєнь", які країни-члени вирішили надати Україні.

Щодо танків і прохання Президента України Володимира Зеленського щодо них, Боррель уточнив: "Президент Зеленський просив про це, різні держави-члени мають різні думки, ми обговоримо це сьогодні".

Доповнення

Перед попередньою зустріччю очільників оборонних відомств - "Рамштайн-8" - Україна зверталася до союзників із запитом щодо сучасних західних танків. Оголошень про їх надання так і не прозвучало.