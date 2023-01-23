Танки для України: голови МЗС країн ЄС обговорять військову підтримку Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу сьогодні обговорюватимуть військову підтримку України, зокрема і питання танків. Про це заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель перед засіданням журналістам у Брюсселі 23 січня, пише УНН.
Цитата
"Будемо вивчати, як далі підтримувати військово Україну. Ми обговоримо новий транш Європейського фонду миру (EPF), щоб надати більше фінансування Україні, також ми обговоримо рівень військової підтримки після зустрічі в Рамштайні, яка, до речі, потягла за собою багато зобов’язань", - зазначив Боррель.
Голова дипломатії ЄС наголосив, що "на Рамштайні був дуже хороший результат з точки зору кількості озброєнь", які країни-члени вирішили надати Україні.
Щодо танків і прохання Президента України Володимира Зеленського щодо них, Боррель уточнив: "Президент Зеленський просив про це, різні держави-члени мають різні думки, ми обговоримо це сьогодні".
Доповнення
Перед попередньою зустріччю очільників оборонних відомств - "Рамштайн-8" - Україна зверталася до союзників із запитом щодо сучасних західних танків. Оголошень про їх надання так і не прозвучало.