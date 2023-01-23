Танки для Украины: главы МИД стран ЕС обсудят военную поддержку Киева

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"Будем изучать, как дальше поддерживать военно Украину. Мы обсудим новый транш Европейского фонда мира (EPF), чтобы предоставить больше финансирования Украине, также мы обсудим уровень военной поддержки после встречи в Рамштайне, которая, кстати, повлекла за собой много обязательств’", - отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что "на Рамштайне был очень хороший результат с точки зрения количества вооружений", которые страны-члены решили предоставить Украине.

Относительно танков и просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о них, Боррель уточнил: "Президент Зеленский просил об этом, разные государства-члены имеют разные мнения, мы обсудим это сегодня".

Дополнение

Перед предыдущей встречей глав оборонных ведомств - "Рамштайн-8" - Украина обращалась к союзникам с запросом о современных западных танках. Объявлений об их предоставлении так и не прозвучало.