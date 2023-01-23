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Голова дипломатії ЄС сподівається на угоду про 500 млн євро нового траншу Україні на озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив сподівання, що країни-члени ЄС зможуть схвалити ще один транш допомоги Україні обсягом 500 млн євро у межах Європейського фонду мирy на озброєння на сьогоднішній зустрічі, після повідомлень про блокування рішення Угорщиною, пише УНН.

Голова дипломатії ЄС сподівається на угоду про 500 млн євро нового траншу Україні на озброєння

Цитата

"Сподіваюся, ми прийдемо до політичного консенсусу", - сказав Боррель, виступаючи перед зустріччю голів МЗС країн ЄС у Брюсселі. 

"Сьогодні офіційне рішення ухвалюватися не буде. Сподіваюся, буде досягнутий політичний консенсус, але не знаю", - наголосив він.

Раніше

Польські ЗМІ повідомляли, що Угорщина заблокувала 7-й транш допомоги ЄС на озброєння для України. Ідеться про півмільярда євро з так званого Європейського фонду мирy, з якого країни ЄС з початку війни фінансують летальне озброєння та засоби захисту для України.

Бюджет Фонду миру, сьомий транш якого на озброєння для України блокує Угорщина, становить 5,6 млрд євро. Цього року його було збільшено на 2 мільярди євро у грудні з можливістю подальшого збільшення майже до 11 мільярдів євро.

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