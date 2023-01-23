Голова дипломатії ЄС сподівається на угоду про 500 млн євро нового траншу Україні на озброєння

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"Сподіваюся, ми прийдемо до політичного консенсусу", - сказав Боррель, виступаючи перед зустріччю голів МЗС країн ЄС у Брюсселі.

"Сьогодні офіційне рішення ухвалюватися не буде. Сподіваюся, буде досягнутий політичний консенсус, але не знаю", - наголосив він.

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Польські ЗМІ повідомляли, що Угорщина заблокувала 7-й транш допомоги ЄС на озброєння для України. Ідеться про півмільярда євро з так званого Європейського фонду мирy, з якого країни ЄС з початку війни фінансують летальне озброєння та засоби захисту для України.

Бюджет Фонду миру, сьомий транш якого на озброєння для України блокує Угорщина, становить 5,6 млрд євро. Цього року його було збільшено на 2 мільярди євро у грудні з можливістю подальшого збільшення майже до 11 мільярдів євро.