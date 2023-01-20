Будапешт заблокував новий транш у 500 млн євро на озброєння для України - ЗМІ

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"Угорщина заблокувала 7-й транш допомоги ЄС на озброєння для України, повідомив кореспонденту RMF FM у Брюсселі високопоставлений дипломат ЄС. Йдеться про півмільярда євро з так званого European Peace Facility, з якого країни ЄС з початку війни фінансують летальне озброєння та засоби захисту для України", - ідеться у повідомленні.

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Як зазначає видання, країни Євросоюзу тиснутимуть на Будапешт у понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Досі Угорщина, яка сама не надсилає зброї Україні, утримувалася від голосування при ухваленні рішень щодо наступних траншів допомоги і не блокувала цю підтримку, пише видання.

"Угорське вето тепер викликає ще більше обурення серед дипломатів ЄС, оскільки воно не має жодного виправдання, окрім того, що воно сприяє росії", - сказано у повідомленні.

Проте в ЄС, як вказано, також є "план Б". "Як у випадку, коли на початку грудня Угорщина заблокувала 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. Тоді ЄС ухвалив законодавчий акт, який дає змогу доставляти цю допомогу в обхід Угорщини. Цього було достатньо, щоб Угорщина поступилася, і врешті 27 країн змогли ухвалити пакет допомоги", - зазначає видання.

Тож якщо Будапешт не піде на поступки щодо збройової підтримки України, ЄС може ухвалити таке рішення і в 26 країнах, припускають дипломати в Брюсселі.

"Малій проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС", — цитують європейського дипломата польські журналісти.

Бюджет Фонду миру, сьомий транш якого на озброєння для України блокує Угорщина, становить 5,6 млрд євро. Цього року його було збільшено на 2 мільярди євро у грудні з можливістю подальшого збільшення майже до 11 мільярдів євро.

Доповнення

17 січня стало відомо, що Угорщина хоче виключити 9 російських олігархів з санкційного списку ЄС.

У грудні Угорщина намагалась заблокувати допомогу Україні обсягом 18 млрд євро. У ЄС виділили ці кошти попри незгоду Будапешта.