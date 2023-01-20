Будапешт заблокував новий транш у 500 млн євро на озброєння для України - ЗМІ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 6050 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 19340 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 30442 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 53273 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 42968 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 90661 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 68239 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59851 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118888 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183111 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 35280 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 26604 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 73468 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 23799 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 19801 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 53297 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 73568 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 90672 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 217886 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 268013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 19872 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 23868 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 26734 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 31140 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 46724 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Будапешт заблокував новий транш у 500 млн євро на озброєння для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2131124 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Угорщина заблокувала 7-й транш фінансової допомоги ЄС на озброєння для України. Про це повідомляє RMF FM, покликаючись на власні джерела серед європейських дипломатів, пише УНН.

Будапешт заблокував новий транш у 500 млн євро на озброєння для України - ЗМІ

Цитата

"Угорщина заблокувала 7-й транш допомоги ЄС на озброєння для України, повідомив кореспонденту RMF FM у Брюсселі високопоставлений дипломат ЄС. Йдеться про півмільярда євро з так званого European Peace Facility, з якого країни ЄС з початку війни фінансують летальне озброєння та засоби захисту для України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначає видання, країни Євросоюзу тиснутимуть на Будапешт у понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Досі Угорщина, яка сама не надсилає зброї Україні, утримувалася від голосування при ухваленні рішень щодо наступних траншів допомоги і не блокувала цю підтримку, пише видання.

"Угорське вето тепер викликає ще більше обурення серед дипломатів ЄС, оскільки воно не має жодного виправдання, окрім того, що воно сприяє росії", - сказано у повідомленні.

Проте в ЄС, як вказано, також є "план Б". "Як у випадку, коли на початку грудня Угорщина заблокувала 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. Тоді ЄС ухвалив законодавчий акт, який дає змогу доставляти цю допомогу в обхід Угорщини. Цього було достатньо, щоб Угорщина поступилася, і врешті 27 країн змогли ухвалити пакет допомоги", - зазначає видання.

Тож якщо Будапешт не піде на поступки щодо збройової підтримки України, ЄС може ухвалити таке рішення і в 26 країнах, припускають дипломати в Брюсселі.

"Малій проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС", — цитують європейського дипломата польські журналісти.

Бюджет Фонду миру, сьомий транш якого на озброєння для України блокує Угорщина, становить 5,6 млрд євро. Цього року його було збільшено на 2 мільярди євро у грудні з можливістю подальшого збільшення майже до 11 мільярдів євро.

Доповнення

17 січня стало відомо, що Угорщина хоче виключити 9 російських олігархів з санкційного списку ЄС.

У грудні Угорщина намагалась заблокувати допомогу Україні обсягом 18 млрд євро. У ЄС виділили ці кошти попри незгоду Будапешта.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11