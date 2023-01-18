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Угорщина вимагає виключити 9 осіб із санкційного списку ЄС, серед яких олігархи рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 564088 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Угорщина вкотре вимагає пом'якшити режим санкцій Європейського Союзу проти рф, наполягаючи на вилученні дев'яти осіб зі списку обмежувальних заходів, накладених на понад 1300 фізичних і 170 юридичних осіб у межах кількох пакетів санкцій після вторгнення рф в Україну. Про це повідомляє «Радіо Свобода», передає УНН.

Угорщина вимагає виключити 9 осіб із санкційного списку ЄС, серед яких олігархи рф - ЗМІ

Цитата

«Будапешт укотре хоче, щоб Алішер Усманов, Петро Авена і Віктор Рашников були виключені зі списку осіб, яким заборонені візи і заморожуються активи», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Угорщина намагалася вивести трійцю з-під санкцій востаннє у вересні, але швидко відмовилася від політичного тиску.

«Угорщина також хоче вивести сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову; ділового партнера Авена Михайла Фрідмана; білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна; його сина Микиту Мазепіна; і російських олігархів Григорія Березкіна та В'ячеслава Моше Кантора», - наголошується в повідомленні.

Офіційний журнал ЄС називає Усманова «прокремлівським олігархом, який має особливо тісні зв'язки з президентом росії володимиром путіним».

Його називають одним із «улюблених олігархів путіна» і вважають, що він вирішує його ділові питання.

Зазначається, що санкції вже призвели до конфіскації найбільшої у світі яхти вартістю 600 мільйонів доларів, пов'язаної з Усмановим, який безуспішно оскаржив ці заходи в Європейському суді. Сестра Ісмаїлова також зазнала санкцій після того, як розслідування показало, що Усманов опосередковано передав їй свої активи.

Доповнення

Угорщина була проти включення низки росіян до нового санкційного пакету.

Прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що санкції Європейського Союзу щодо рф через війну в Україні є помилкою і мають бути припинені.

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