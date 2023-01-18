Венгрия требует исключить 9 человек из санкционного списка ЕС, среди которых олигархи рф - СМИ

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«Будапешт в очередной раз хочет, чтобы Алишер Усманов, Петр Авена и Виктор Рашников были исключены из списка лиц, которым запрещены визы и замораживаются активы», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что Венгрия пыталась вывести троицу из-под санкций в последний раз в сентябре, но быстро отказалась от политического давления.

«Венгрия также хочет вывести сестру Усманова Гульбахор Исмаилову; деловой партнер Авена Михаил Фридман; белорусско-российский олигарх Дмитрий Мазепин; его сын Никита Мазепин; и российские олигархи Григорий Березкин и Вячеслав Моше Кантор», - отмечается в сообщении.

Официальный журнал ЕС называет Усманова «прокремлевским олигархом, имеющим особенно тесные связи с президентом россии владимиром путиным».

Его называют одним из «любимых олигархов путина» и считают, что он решает его деловые вопросы.

Отмечается, что санкции уже привели к конфискации крупнейшей в мире яхты стоимостью 600 миллионов долларов, связанной с Усмановым, который безуспешно обжаловал эти меры в Европейском суде. Сестра Исмаилова также подверглась санкциям после того, как расследование показало, что Усманов косвенно передал ей свои активы.

Дополнение

Венгрия была против включения ряда россиян в новый пакет санкций.

Премьер-министр Венгрии заявлял, что санкции Европейского Союза в отношении россии из-за войны в Украине являются ошибкой и должны быть прекращены.