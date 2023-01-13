США "выиграли", ЕС "проиграл" войну, Евросоюз должен отменить санкции против россии - Орбан
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Премьер-министр Венгрии в пятницу заявил, что санкции Европейского Союза в отношении россии из-за войны в Украине являются ошибкой и должны быть прекращены, информирует УНН.
Детали
Выступая на венгерском государственном радио, Виктор Орбан сказал, что если санкции против россии будут сняты, цены на энергоносители и инфляция упадут вдвое. По словам Орбана, политическое решение должен принять блок ЕС.
«Бесспорно, Америка выиграла войну, а Европа проиграла. Идут споры о том, выиграла ли россия или проиграла. Если говорить в деньгах, нельзя сказать, что россия слишком много проиграла», - заявил он.
Орбан сказал, что Венгрия не в состоянии самостоятельно отменить санкции, но такие крупные государства, как Германия или Франция могут.
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В середине ноября Орбан предупредил, что европейские экономики быстро движутся к рецессии и что у Европы «нет воли определять свою собственную внешнюю политику», поскольку она следует примеру США.
Венгрия неоднократно призывала Брюссель оценить влияние санкций блока на отдельные государства-члены в условиях энергетического кризиса.