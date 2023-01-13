США "виграли", ЄС "програв" війну, Євросоюз має скасувати санкції проти росії - Орбан

Деталі

Виступаючи на угорському державному радіо, Віктор Орбан сказав, що якщо санкції проти росії буде знято, ціни на енергоносії та інфляція впадуть удвічі. За словами Орбана, політичне рішення має ухвалити блок ЄС.

«Безперечно, Америка виграла війну, а Європа програла. Ідуть суперечки про те, чи виграла росія чи програла. Якщо говорити в грошах, не можна сказати, що росія надто багато програла», - заявив він.

Орбан сказав, що Угорщина не в змозі самостійно скасувати санкції, але такі великі держави, як Німеччина чи Франція можуть.

Додамо

У середині листопада Орбан попередив, що європейські економіки швидко рухаються до рецесії і що у Європи «немає волі визначати свою власну зовнішню політику», оскільки вона наслідує приклад США.

Угорщина неодноразово закликала Брюссель оцінити вплив санкцій блоку на окремі держави-члени в умовах енергетичної кризи.