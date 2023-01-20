Будапешт заблокировал новый транш в 500 млн евро на вооружение для Украины - СМИ

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"Венгрия заблокировала 7-й транш помощи ЕС на вооружение для Украины, сообщил корреспонденту RMF FM в Брюсселе высокопоставленный дипломат ЕС. Речь идет о полумиллиарде евро из так называемого European Peace Facility, из которого страны ЕС с начала войны финансируют летальное вооружение и средства защиты для Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечает издание, страны Евросоюза будут давить на Будапешт в понедельник во время встречи министров иностранных дел ЕС. До сих пор Венгрия, которая сама не посылает оружия Украине, воздерживалась от голосования при принятии решений по следующим траншам помощи и не блокировала эту поддержку, пишет издание.

"Венгерское вето теперь вызывает еще большее возмущение среди дипломатов ЕС, поскольку оно не имеет никакого оправдания, кроме того, что оно способствует россии", - сказано в сообщении.

Однако в ЕС, как указано, также есть "план Б". "Как в случае, когда в начале декабря Венгрия заблокировала 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. Тогда ЕС принял законодательный акт, который позволяет доставлять эту помощь в обход Венгрии. Этого было достаточно, чтобы Венгрия уступила, и в конце концов 27 стран смогли принять пакет помощи", - отмечает издание.

Поэтому если Будапешт не пойдет на уступки в вопросе оружейной поддержки Украины, ЕС может принять такое решение и в 26 странах, предполагают дипломаты в Брюсселе.

"Небольшому пророссийскому государству, имеющему исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всему ЕС", — цитируют европейского дипломата польские журналисты.

Бюджет Фонда мира, седьмой транш которого на вооружение для Украины блокирует Венгрия, составляет 5,6 млрд евро. Он был увеличен на 2 миллиарда евро в декабре с возможностью дальнейшего увеличения почти до 11 миллиардов евро.

Дополнение

17 января стало известно, что Венгрия хочет исключить 9 российских олигархов из санкционного списка ЕС.

В декабре Венгрия пыталась заблокировать помощь Украине в размере 18 млрд евро. В ЕС выделили эти средства, несмотря на несогласие Будапешта.