Глава дипломатии ЕС надеется на соглашение о 500 млн евро нового транша Украине на вооружение

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"Надеюсь, мы придем к политическому консенсусу", - сказал Боррель, выступая перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Сегодня официальное решение приниматься не будет. Надеюсь, будет достигнут политический консенсус, но не знаю", - подчеркнул он.

Ранее

Польские СМИ сообщали, что Венгрия заблокировала 7-й транш помощи ЕС на вооружение для Украины. Речь идет о полумиллиарде евро из так называемого Европейского фонда мира, из которого страны ЕС с начала войны финансируют летальное вооружение и средства защиты для Украины.

Бюджет Фонда мира, седьмой транш которого на вооружение для Украины блокирует Венгрия, составляет 5,6 млрд евро. В этом году он был увеличен на 2 миллиарда евро в декабре с возможностью дальнейшего увеличения почти до 11 миллиардов евро.