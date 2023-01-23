Глава дипломатии ЕС надеется на соглашение о 500 млн евро нового транша Украине на вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что страны-члены ЕС смогут одобрить еще один транш помощи Украине в размере 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира на вооружение на сегодняшней встрече, после сообщений о блокировании решения Венгрией, пишет УНН.
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"Надеюсь, мы придем к политическому консенсусу", - сказал Боррель, выступая перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
"Сегодня официальное решение приниматься не будет. Надеюсь, будет достигнут политический консенсус, но не знаю", - подчеркнул он.
Ранее
Польские СМИ сообщали, что Венгрия заблокировала 7-й транш помощи ЕС на вооружение для Украины. Речь идет о полумиллиарде евро из так называемого Европейского фонда мира, из которого страны ЕС с начала войны финансируют летальное вооружение и средства защиты для Украины.
Бюджет Фонда мира, седьмой транш которого на вооружение для Украины блокирует Венгрия, составляет 5,6 млрд евро. В этом году он был увеличен на 2 миллиарда евро в декабре с возможностью дальнейшего увеличения почти до 11 миллиардов евро.