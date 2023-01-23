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Підтримка України і тиск на рф продовжуватиметься - Боррель відкрив засідання міністрів ЄС

Київ • УНН

 • 1236147 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну і тиснути на росію для припинення нею агресії. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на відкритті першого цього року засідання голів МЗС країн ЄС, до якого через відеозв'язок приєднався міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Підтримка України і тиск на рф продовжуватиметься - Боррель відкрив засідання міністрів ЄС

Цитата

"Починаємо першу Раду ЄС із закордонних справ у 2023 році з Дмитром Кулебою через через відеотелеконференцію, - написав Боррель у Twitter. - У міру того, як наближається рік, відколи росія почала свій жорстокий напад, ясно одне: ми продовжуватимемо підтримувати Україну, тиснути на росію, щоб вона припинила свою агресію, і усувати глобальні наслідки війни".

Starting 1st EU Foreign Affairs Council in 2023 with @DmytroKuleba via VTC.

As we approach one year since Russia launched its brutal attack, one thing is clear: we will continue supporting Ukraine, pressuring Russia to stop its aggression & addressing global fallout of the war. pic.twitter.com/Iec16Jgk4g

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2023

Доповнення

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 23 січня обговорюватимуть військову підтримку України, зокрема і питання постачання танків.

Боррель висловив сподівання, що країни-члени ЄС зможуть схвалити ще один транш допомоги Україні обсягом 500 млн євро у межах Європейського фонду мирy на озброєння на сьогоднішній зустрічі, після повідомлень про блокування рішення Угорщиною.

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