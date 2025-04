Підтримка України і тиск на рф продовжуватиметься - Боррель відкрив засідання міністрів ЄС

Цитата

"Починаємо першу Раду ЄС із закордонних справ у 2023 році з Дмитром Кулебою через через відеотелеконференцію, - написав Боррель у Twitter. - У міру того, як наближається рік, відколи росія почала свій жорстокий напад, ясно одне: ми продовжуватимемо підтримувати Україну, тиснути на росію, щоб вона припинила свою агресію, і усувати глобальні наслідки війни".

Starting 1st EU Foreign Affairs Council in 2023 with @DmytroKuleba via VTC.



As we approach one year since Russia launched its brutal attack, one thing is clear: we will continue supporting Ukraine, pressuring Russia to stop its aggression & addressing global fallout of the war. pic.twitter.com/Iec16Jgk4g

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2023

Доповнення

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 23 січня обговорюватимуть військову підтримку України, зокрема і питання постачання танків.

Боррель висловив сподівання, що країни-члени ЄС зможуть схвалити ще один транш допомоги Україні обсягом 500 млн євро у межах Європейського фонду мирy на озброєння на сьогоднішній зустрічі, після повідомлень про блокування рішення Угорщиною.