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Подтопление в Херсонской области после подрыва дамбы уже упало до 3,29 метра

Киев • УНН

 • 509902 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Уровень воды в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро снизился до 3,29 метра. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в видеообращении, пишет УНН.

Подтопление в Херсонской области после подрыва дамбы уже упало до 3,29 метра

Цитата

"По состоянию на этот час вода продолжает отходить и уже достигла отметки 3,29 метра. Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 сантиметра", - сказал Прокудин.

Детали

По его словам, ситуация с подтоплением населенных пунктов - без изменений. "В воде остаются 46 городов, поселков и сел, 32 - на правом берегу и 14 - на левом. На освобожденной территории затоплен 3701 дом", - сообщил глава ОВА.

"Несмотря на шквальный огонь российских террористов, продолжается спасательная операция на правом берегу. Из водяной ловушки удалось вытащить 2743 человека, из них - 228 детей и 77 маломобильных лиц. Только из Херсона эвакуировали 2318 горожан", - отметил Прокудин.

"На левом берегу ситуация остается критической, эвакуацию россияне блокируют и сами не проводят, к тому же мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину пожилым и маломобильным жителям области, как это было вчера. Однако, спасательная операция нашими силами продолжается, и на левом берегу. Оттуда уже вытащили 112 человек", - отметил глава ОВА.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

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