Підтоплення на Херсонщині після підриву дамби уже впало до 3,29 метра
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Рівень води у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок знизився до 3,29 метра. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні, пише УНН.
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"Станом на цю годину вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3,29 метра. Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 сантиметри", - сказав Прокудін.
Деталі
З його слів, ситуація з підтопленням населених пунктів - без змін. "У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл, 32 - на правому березі та 14 - на лівому. На звільненій території затоплено 3701 будинок", - повідомив голова ОВА.
"Попри шквальний вогонь російських терористів триває рятувальна операція на правому березі. З водяної пастки вдалося витягнути 2743 людини, з них - 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювали 2318 містян", - зазначив Прокудін.
"На лівому березі ситуація залишається критичною, евакуацію росіяни блокують і самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області, як це було вчора. Однак, рятувальна операція нашими силами триває, і на лівому березі. Звідти вже витягнули 112 людей", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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