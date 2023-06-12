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Підтоплення на Херсонщині після підриву дамби уже впало до 3,29 метра

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Рівень води у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок знизився до 3,29 метра. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні, пише УНН.

Підтоплення на Херсонщині після підриву дамби уже впало до 3,29 метра

Цитата

"Станом на цю годину вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3,29 метра. Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 сантиметри", - сказав Прокудін.

Деталі

З його слів, ситуація з підтопленням населених пунктів - без змін. "У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл, 32 - на правому березі та 14 - на лівому. На звільненій території затоплено 3701 будинок", - повідомив голова ОВА.

"Попри шквальний вогонь російських терористів триває рятувальна операція на правому березі. З водяної пастки вдалося витягнути 2743 людини, з них - 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювали 2318 містян", - зазначив Прокудін.

"На лівому березі ситуація залишається критичною, евакуацію росіяни блокують і самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області, як це було вчора. Однак, рятувальна операція нашими силами триває, і на лівому березі. Звідти вже витягнули 112 людей", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

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