Итоги холодного апреля: среднемесячная температура в Киеве была на 2° С ниже климатической нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Среднемесячная температура апреля в Киеве составляла + 8,0° С, что на 2° С ниже климатической нормы. Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.
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"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура апреля в Киеве составляла + 8,0° С, что на 2° С ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.
Детали
Холодное всего было 8 апреля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 0,5° С, а теплее всего - 30 числа, когда максимальная температура поднялась до +22,0 градусов.
Осадков на проспекте Науки выпало близко к норме - 45 мм, что на 3 мм больше средних многолетних показателей.
Напомним
Апрель в Киеве начался стемпературного рекорда.