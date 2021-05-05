Підсумки холодного квітня: середньомісячна температура у Києві була на 2°С нижче за кліматичну норму

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"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура квітня у Києві становила +8,0°С, що на 2°С нижче за кліматичну норму", - йдеться у повідомленні.

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Найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 0,5°С, а найтепліше – 30 числа, коли максимальна температура піднялась до +22,0 градусів.

Опадів на проспекті Науки випало близько до норми – 45 мм, що на 3 мм більше за середні багаторічні показники.

Нагадаємо

Квітень у Києві почався з температурного рекорду.