Квітень у Києві почався з температурного рекорду

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"1 квітня у Києві середньодобова температура повітря становила +14,1°С, що на 1,1°С вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року. Така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Вже від сьогодні, 2 квітня, почнуться дощі і температура знизиться. До понеділка можливі навіть нічні заморозки - до трьох градусів нижче нуля.

3-4 квітня в Україні прогнозують холодне повітря. Так, температура повітря становитиме лише +6 +11 градусів, на Півдні та подекуди у центральних областях +10 +13 градусів.