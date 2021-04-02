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Квітень у Києві почався з температурного рекорду

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 1 квітня середньодобова температура була вищою за попередній рекорд на 1,1°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського, пише УНН.

Цитата

"1 квітня у Києві середньодобова температура повітря становила +14,1°С, що на 1,1°С вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року. Така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Вже від сьогодні, 2 квітня, почнуться дощі і температура знизиться. До понеділка можливі навіть нічні заморозки - до трьох градусів нижче нуля.

3-4 квітня в Україні прогнозують холодне повітря. Так, температура повітря становитиме лише +6 +11 градусів, на Півдні та подекуди у центральних областях +10 +13 градусів.

Українські Національні Новини

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