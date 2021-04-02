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21:00 • 21888 просмотра

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Апрель в Киеве начался с температурного рекорда

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 1 апреля среднесуточная температура была выше предыдущего рекорда на 1,1°С. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского, пишет УНН.

Цитата

"1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +14,1°С, что на 1,1°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года. Такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая", - говорится в сообщении.

Дополнение

Уже сегодня, 2 апреля, начнутся дожди и и температура снизится. До понедельника возможны даже ночные заморозки - до трех градусов ниже нуля.

3-4 апреля в Украине прогнозируют холодный воздух. Так, температура воздуха составит всего +6 +11 градусов, на юге и местами в центральных областях +10 +13 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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