Апрель в Киеве начался с температурного рекорда
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 1 апреля среднесуточная температура была выше предыдущего рекорда на 1,1°С. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского, пишет УНН.
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"1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +14,1°С, что на 1,1°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года. Такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая", - говорится в сообщении.
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Уже сегодня, 2 апреля, начнутся дожди и и температура снизится. До понедельника возможны даже ночные заморозки - до трех градусов ниже нуля.
3-4 апреля в Украине прогнозируют холодный воздух. Так, температура воздуха составит всего +6 +11 градусов, на юге и местами в центральных областях +10 +13 градусов.