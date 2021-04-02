Дощі з грозами та до 15° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. По Україні сьогодні очікується дощова погода, можливі грози. Місцями буде вітряно. Повітря вдень прогріється до 15 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, в Україні 2 квітня хмарно з проясненнями. Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини та більшості західних областей, дощ, вночі в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг, вдень у центральних областях окремі грози.
Вітер південно-західний, у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході, вдень і на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині від 2° тепла до 3° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних та північних областях 7-12°; у Карпатах вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Погода у Києві та області
2 квітня по Києву вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.
У Київській області сьогодні також вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.
За даними метеорологів, метеорологічна весна в Київ ще не прийшла, бо немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.