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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 7544 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 190003 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191011 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Дожди с грозами и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди с грозами и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 20609 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. По Украине сегодня ожидается дождливая погода, возможны грозы. Местами будет ветрено. Воздух днем прогреется до 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в Украине 2 апреля облачно с прояснениями. Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части и большинства западных областей, дождь, ночью в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег, днем в центральных областях местами грозы.

Ветер юго-западный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе, днем и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в юго-восточной части от 2° тепла до 3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных и северных областях 7-12°; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Погода в Киеве и области

2 апреля по Киеву ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.

В Киевской области сегодня также ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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