Дожди с грозами и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По Украине сегодня ожидается дождливая погода, возможны грозы. Местами будет ветрено. Воздух днем прогреется до 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в Украине 2 апреля облачно с прояснениями. Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части и большинства западных областей, дождь, ночью в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег, днем в центральных областях местами грозы.
Ветер юго-западный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе, днем и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, в юго-восточной части от 2° тепла до 3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных и северных областях 7-12°; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.
Погода в Киеве и области
2 апреля по Киеву ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.
В Киевской области сегодня также ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.