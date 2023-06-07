Подрыв Каховской ГЭС: Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения

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"Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС.

В разговоре с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем я поблагодарил за помощь и общую позицию - россия должна нести ответственность. Вместе с нашими партнерами мы готовим решения и санкции", - написал Шмыгаль.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Европейский Союз поможет Украине в ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС, которую взорвали российские оккупанты.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страна в течение следующих нескольких часов направит помощь Украине для удовлетворения немедленных потребностей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Латвія виділяє €200 тис. Україні для подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС. У розмові з ПМ @krisjaniskarins подякував за всебічну допомогу та спільну позицію - росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини. Спільно з партнерами готуємо рішення та санкції.