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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Подрыв Каховской ГЭС: Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения

Киев • УНН

 • 684087 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Twitter, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения

Цитата

"Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС.

В разговоре с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем я поблагодарил за помощь и общую позицию - россия должна нести ответственность. Вместе с нашими партнерами мы готовим решения и санкции", - написал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Европейский Союз поможет Украине в ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС, которую взорвали российские оккупанты.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страна в течение следующих нескольких часов направит помощь Украине для удовлетворения немедленных потребностей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Латвія виділяє €200 тис. Україні для подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС. У розмові з ПМ @krisjaniskarins подякував за всебічну допомогу та спільну позицію - росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини. Спільно з партнерами готуємо рішення та санкції.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 7, 2023

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