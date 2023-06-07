Підрив Каховської ГЕС: Латвія надає Україні 200 млн євро на подолання наслідків руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Латвія надає Україні 200 млн євро на подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Twitter, передає УНН.
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"Латвія виділяє Україні 200 млн євро на подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС.
У розмові з прем’єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем я подякував за всебічну допомогу та спільну позицію - росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини. Спільно з партнерами готуємо рішення та санкції", - написав Шмигаль.
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз допоможе Україні у ліквідації наслідків прориву дамби Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти.
Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що країна протягом наступних кількох годин надішле допомогу Україні для задоволення негайних потреб через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Латвія виділяє €200 тис. Україні для подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС. У розмові з ПМ @krisjaniskarins подякував за всебічну допомогу та спільну позицію - росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини. Спільно з партнерами готуємо рішення та санкції.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 7, 2023