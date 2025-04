ЄС допоможе Україні у ліквідації наслідків прориву дамби Каховської ГЕС - фон дер Ляєн

Цитата

“росія повинна буде розплатитися за воєнні злочини, скоєні в Україні. Руйнування дамби, кричуща атака на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області. Європа мобілізує підтримку через наш механізм цивільного захисту”, – написала вона у своєму Twitter.

Russia will have to pay for the war crimes committed in Ukraine.



The destruction of the dam, an outrageous attack on civilian infrastructure, puts at risk thousands of people in the Kherson region.



Europe is mobilising support through our civil protection mechanism.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 6, 2023

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британські спецслужби встановлюють подробиці щодо підриву Каховської ГЕС. Вони мають з’ясувати, хто саме стоїть за підривом греблі.