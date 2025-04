ЕС поможет Украине в ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС - фон дер Ляйен

Цитата

“россия должна будет расплатиться за военные преступления, совершенные в Украине. Разрушение дамбы, вопиющая атака на гражданскую инфраструктуру, ставит под угрозу тысячи людей в Херсонской области. Европа мобилизует поддержку через наш механизм гражданской защиты”, – написала она в своем Twitter.

Дополнение

Премьер’премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские спецслужбы устанавливают подробности относительно подрыва Каховской ГЭС. Они должны выяснить, кто именно стоит за подрывом плотины.