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Подрыв автомобиля Укрпочты: в Полтавской области будут судить участников вооруженной банды

Киев • УНН

 • 14735 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении организатора и трех участников вооруженной банды, подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты" и завладении 2,7 млн грн в Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Подрыв автомобиля Укрпочты: в Полтавской области будут судить участников вооруженной банды

"Полтавская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников вооруженной банды по факту разбойного нападения на автомобиль Полтавской дирекции акционерного общества" Укрпочта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, житель города Лубны, работая почтальоном по сопровождению почты в Полтавской дирекции АО "Укрпочта" и обладая информацией о маршрутах служебных автомобилей, в которых перевозили средства для выплаты пенсий, с целью завладения деньгами привлек к совершению разбойного нападения трех знакомых.

"Действуя по заранее разработанному плану, организатор предварительно заложил в кабину автомобиля самодельное взрывное устройство, которое с помощью электродетонатора участники банды привели в действие во время движения автомобиля между селами Тишки и Жданы Лубенского района 7 июля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Так, в результате взрыва двое сотрудников "Укрпочты" получили телесные повреждения различной степени тяжести. В дальнейшем, угрожая потерпевшим пистолетом "KRAL", нападавшие завладели почти 2 млн 700 тыс. грн, табельным оружием - пистолетом Макарова и патронами.

Напомним, в Полтавской области начали расследование из-за подрыва автомобиля Укрпочты.

Как сообщал ранее УНН, в Полтавской области взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 млн грн.

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