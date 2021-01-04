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Підрив автомобіля Укрпошти: на Полтавщині судитимуть учасників озброєної банди

Київ • УНН

 • 14735 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників озброєної банди, підозрюваних в підриві автомобіля "Укрпошти" та заволодінні 2,7 млн грн на Полтавщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Підрив автомобіля Укрпошти: на Полтавщині судитимуть учасників озброєної банди

"Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників озброєної банди за фактом розбійного нападу на автомобіль Полтавської дирекції акціонерного товариства "Укрпошта", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, житель міста Лубни, працюючи листоношею із супроводження пошти в Полтавській дирекції АТ "Укрпошта" та володіючи інформацією про маршрути службових автомобілів, в яких перевозили кошти для виплати пенсій, з метою заволодіння грошима залучив до скоєння розбійного нападу трьох знайомих.

"Діючи за заздалегідь розробленим планом, організатор попередньо заклав у кабіну автомобіля саморобний вибуховий пристрій, який за допомогою електродетонатора учасники банди привели в дію під час руху автомобіля між селами Тишки та Ждани Лубенського району 7 липня 2020 року", - зазначається в повідомленні.

Так, внаслідок вибуху двоє працівників "Укрпошти" отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. У подальшому, погрожуючи потерпілим пістолетом "KRAL", нападники заволоділи майже 2 млн 700 тис грн, табельною зброєю – пістолетом Макарова і патронами.

Нагадаємо, на Полтавщині розпочали розслідування через підрив автомобіля Укрпошти.

Як повідомляв раніше УНН, на Полтавщині підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 млн грн.

Українські Національні Новини

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