Підрив автомобіля Укрпошти: на Полтавщині судитимуть учасників озброєної банди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників озброєної банди, підозрюваних в підриві автомобіля "Укрпошти" та заволодінні 2,7 млн грн на Полтавщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників озброєної банди за фактом розбійного нападу на автомобіль Полтавської дирекції акціонерного товариства "Укрпошта", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, житель міста Лубни, працюючи листоношею із супроводження пошти в Полтавській дирекції АТ "Укрпошта" та володіючи інформацією про маршрути службових автомобілів, в яких перевозили кошти для виплати пенсій, з метою заволодіння грошима залучив до скоєння розбійного нападу трьох знайомих.
"Діючи за заздалегідь розробленим планом, організатор попередньо заклав у кабіну автомобіля саморобний вибуховий пристрій, який за допомогою електродетонатора учасники банди привели в дію під час руху автомобіля між селами Тишки та Ждани Лубенського району 7 липня 2020 року", - зазначається в повідомленні.
Так, внаслідок вибуху двоє працівників "Укрпошти" отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. У подальшому, погрожуючи потерпілим пістолетом "KRAL", нападники заволоділи майже 2 млн 700 тис грн, табельною зброєю – пістолетом Макарова і патронами.
Нагадаємо, на Полтавщині розпочали розслідування через підрив автомобіля Укрпошти.
Як повідомляв раніше УНН, на Полтавщині підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 млн грн.